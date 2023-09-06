محافظ سوهاج يتفقد مشروع إنشاء "سوق السمك الحضري" بحي غرب

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، خلال جولته الميدانية بنطاق حي غرب سوهاج، يرافقه السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، مشروع إنشاء سوق السمك الحضري بحي غرب سوهاج، بتكلفة أكثر من 11 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات، بحضور أحمد الشطوري رئيس حي غرب، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان بسوهاج .

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن أعمال مشروع إنشاء سوق السمك بمنطقة نجع مصلح، والذي يقام على مساحة 1200متر، ويشمل إنشاء " 30 محل تجاري لبيع الأسماك، بمساحة 15 متر مربع للمحل الواحد، بالإضافة إلى إنشاء ثلاجة عمومية، ومطعم، وغرف إدارية، وغرفة أمن، و عدد 3 بوابات".

ووجه المحافظ بضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني للانتهاء من كافة الأعمال، مؤكدا على أهمية المشروع الذي يستهدف نقل بائعي الأسماك بالمنطقة، وتوفير سوق حضري لائق لهم، ضمن خطة الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية، واستبدالها بأسواق حضارية جديدة .