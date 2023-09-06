خاص| حورية فرغلي بعد سقوطها في حفل ملكة جمال مصر: اسمي لوحده تريند

قالت الفنانة حورية فرغلي: “أنا اسمي لوحده تريند، أنا لا أحتاج إلى افتعال شىء كي أظهر ويتحدث الناس عني”.

جاء ذلك ردًا على الهجوم الحاد الذي شن عليها خلال اليومين الماضين إثر سقوطها في حفل ملكة جمال مصر عام 2023، بأنها تتعمد السقوط دائماً في أي مناسبة كي تخطف الأضواء وتكون تريند.



وأوضحت حورية فرغلي فرغلي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": “كنت أرتدي كعب عالي للغاية وسقطت فجأة مثل أي فتاة من الممكن أن تتعرض لهذا الموقف في أي فرح أو مناسبة تذهب إليها، أين المشكلة في ذلك؟ ولماذا كل هذه الضجة؟”.



وأكدت حورية فرغلي: "مش هاممني أي هجوم عليا وكان موقف عادي ودمه خفيف ومحستش بأي إحراج ".



وعلى صعيد نشاطها الفني، قالت حورية فرغلي، إنها تواصل تحضيرات المسلسل والمسرحية التي تعود بهم إلي الشاشة قريباً، قائلة: “هذه أولي تجاربي في المسرح للكاتب جمال عبد القادر وسوف يكونوا مفاجأة للجمهور”.