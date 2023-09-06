ضبط وتحرير محاضر تموينية بشمال سيناء

شنت مديرية تموين شمال سيناء، حملة تموينية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين للمرور على الأسواق والمخابز البلدية ومخابز العيش السياحى والمحال التجارية لمتابعة انتظام العمل بالمخابز والالتزام بالأسعار المعلنة وذلك فى إطار متابعات مديرية تموين شمال سيناء لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار ووصول الدعم لمستحقيه وتنفيذا لتعليمات الدكتور وزير التموين ومحافظ شمال وبناء على تعليمات أمانى رسلان مدير عام المديرية.

وأسفرت مجهودات الحملة عن ضبط وتحرير محضر تصرف دقيق مدعم بكمية قدرها ٨٩٤ جوال تون ٥٠ كجم كما تم ضبط وتحرير محضر بكمية قدرها ٢ جوال دقيق مدعم تزن ٥٠ كجم دقيق مخابز بلدية ممنوع تداولهم بمخبز عيش سياحى بالإضافة إلى تحرير ٨ محاضر عدم اعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية وتم إحالة المحاضر الي النيابات المختصة للتحقيق.

وجار توالى الحملات التموينية وتوجيه الضربات بيد من حديد إلى كل من تسوله نفسه التلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين.