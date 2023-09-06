الأمن يداهم استوديو تسجيل صوتي "دون ترخيص" بالجيزة

داهمت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، استوديو تسجيل صوتى "دون ترخيص" بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك استوديو تسجيل صوتى– كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) بإدارة الاستوديو دون ترخيص واستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية "دون تصريح من الجهات المختصة" ومُحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج "مقلدة ومنسوخة" بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (المدير المسئول، مقيم بمحافظة الإسكندرية)، وبتفتيش الاستوديو تم العثور على (مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى - وحدة مونتاج كاملة – برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج "مقلدة ومنسوخة" – وحدة تسجيل صوتى كاملة "دون ترخيص") وبمواجهته اعترف بارتكابه المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك الاستوديو بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

