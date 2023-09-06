روسيا: أمريكا تدفع أوكرانيا للاستمرار في الحرب

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم /الأربعاء/، إن الولايات المتحدة تدفع أوكرانيا إلى الحرب حتى آخر أوكراني، ولا تدخر أي نفقات من أجل القيام بذلك، لكن هذا لا يمكن أن يؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة.

وأضاف بيسكوف - حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية، تعليقا على المعلومات التي تفيد بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيعلن عن تخصيص مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا خلال زيارته الحالية لكييف- أننا "سمعنا مرارا وتكرارا تصريحات تفيد بأن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة مساعدة كييف".

وتابع المتحدث الرئاسي: أنه مهما استغرق الأمر بعبارة أخرى، سوف يستمرون في دعم أوكرانيا، التي هي في الواقع في حالة حرب، وسيخوضون هذه الحرب حتى آخر أوكراني، دون ادخار أي نفقات.. هكذا نرى الأمر، ونحن نعلم ذلك.. مشيرا إلى أن ذلك لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا.

وفي السياق، قال ديمتري بيسكوف إن التقارير حول خطط أرمينيا لاستضافة مناورة مشتركة مع الولايات المتحدة مثيرة للقلق، وأن موسكو ستحلل الوضع وتراقبه بدقة.

وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال للتعليق على المسألة: "فيما يتعلق بالتدريبات، بالتأكيد فإن الأخبار تثير القلق، خاصة في الظروف الحالية، ولهذا السبب سنقوم بتحليل الأخبار بعمق ومتابعة التطورات".

وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، في وقت سابق، أنها ستجري مناورة عسكرية مشتركة، "إيجل بارتنر 2023"، مع الولايات المتحدة على الأراضي الأرمينية في الفترة من 11 إلى 20 سبتمبر.

وميدانيا.. قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قوات الدفاع الجوي اعترضت 12 صاروخا من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة هيمارس وأوراجان، وأسقطت 17 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال العملية العسكرية الخاصة.

وأضاف بيان للدفاع الروسية: "خلال الـ24 ساعة الماضية، اعترضت الدفاعات الجوية الروسية 12 صاروخا من منظومات الإطلاق الصاروخية المتعددة هيمارس وأوراجان، بالإضافة إلى ذلك، قامت أنظمة الحرب اللاسلكية الإلكترونية بالتشويش والقضاء على 17 طائرة بدون طيار أوكرانية بالقرب من ماكيفكا ونوفونيكولسكوي وملوفاتكا في جمهورية لوهانسك الشعبية وبيريستوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وبشينيتشنوي وسيمينوفكا في منطقة زابوروجيا وأولشانا في منطقة خاركوف، وكرينكي في خيرسون".

وبحسب وزارة الدفاع، فقد دمرت القوات المسلحة الروسية إجمالا، 467 طائرة حربية أوكرانية و248 طائرة هليكوبتر قتالية و6 آلاف و426 طائرة بدون طيار و435 نظام صواريخ أرض جو، و11 ألفا و696 دبابة وغيرها من المركبات القتالية المدرعة و1148 قاذفة صواريخ متعددة و6 آلاف و253 مدفعا ميدانيا ومدافع هاون و12 ألفا و749 مركبة عسكرية خاصة منذ بدء العملية العسكرية.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو التى اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت فى مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.. بينما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الغربية عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين /الجمعة 30 سبتمبر2022/ في كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، عن ضم أربع مناطق شرقي أوكرانيا هي:لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا؛ بعد "استفتاءات" رفضت نتيجتها كييف وعواصم الدول الغربية، والأمم المتحدة التى قال أمينها العام: إن "الضمّ يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وما يمثّله المجتمع الدولي".

