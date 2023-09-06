عبدالغفار يلتقي المرشحة السعودية لمدير إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، الدكتورة حنان بلخي، مرشحة المملكة العربية السعودية لشغل منصب المدير الإقليمي لإقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية والذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر تحت رعاية وتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول استعراض رؤية الدكتورة حنان البلخي نحو الملفات الصحية المشتركة بدول إقليم شرق المتوسط، والذي يضم قرابة 700 مليون شخص من 22 دولة.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير ناقش مع "بلخي" الأنشطة التي تتبناها للعمل الصحي للدول الأعضاء، وكذلك التحديات والمشاكل التي يعاني منها إقليم شرق المتوسط.

وأضاف "عبدالغفار" أن اللقاء تناول أيضًا مناقشة فرص التعاون بين دول الإقليم، حيث أشار الوزير إلى القدرات التي تمتلكها مصر في مجال صناعة الدواء، ودور المنظمة في تيسير عملية تصدير الدواء لدول الإقليم التي تعاني من تحديات في هذا المجال.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن اللقاء تناول مناقشة أهمية التنسيق بين الدول لإنشاء قاعدة بيانات بالإمكانيات والموارد المتاحة بكل دولة، لتحقيق التنسيق الأمثل بين جميع الدول في ضوء إمكانياتها.

وأكد الوزير أن مصرعلى استعداد دائم للتعاون مع المدير الإقليمي لشرق المتوسط بالمنظمة الذي يتوافق عليه الدول الأعضاء، متمنيًا للدكتورة حنان بلخي التوفيق نظرًا لخبراتها على مدار أكثر من 4 سنوات في العمل بالمنظمة ، مؤكدًا أن نجاح المكتب الإقليمي للمنظمة يعتمد بشكل كبير على التعاون الذي يتم مع دولة المقر.

حضر اللقاء الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الخارجية.

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