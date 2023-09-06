ميقاتي يؤكد التزام حكومته بقرار مجلس الأمن الدولي بالتمديد لليونيفيل لعام جديد

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، التزام الحكومة بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بالتمديد لولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" لعام جديد.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء، قائد قوة اليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت، وذلك بحضور وفد من "اليونيفيل" في حضور منسق الحكومة لدى القوات الدولية العميد منير شحادة ومستشار الرئيس ميقاتي، زياد ميقاتي.

وقال ميقاتي إن الحكومة اللبنانية على استعداد للتعاون مع اليونيفيل، من خلال الجيش، لحفظ الأمن في جنوب لبنان، مشيدا بالتعاون القائم والفعال بين الجيش واليونيفيل، داعيا القوات الدولية إلى العمل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.