المدير التنفيذي السابق للزمالك يعلن اعتذاره عن خوض انتخابات النادي

أعلن حسن موسى، المدير التنفيذي السابق لنادي الزمالك، اعتذاره عن خوض انتخابات النادب القادمة، مشيرًا إلى أنه جاهز لخدمة الكيان من أي موقع.

وكتب حسن موسى، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «جماهير نادي الزمالك العظيمة.. وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين.. لا أستطيع أن أصف شعوري بعد هذا الكم الكبير الذي تلقيته من الدعم النابع من المحبة والثقة منذ صدور قرار إعفائي من منصبي كمدير تنفيذي لنادي الزمالك.. فلكم جميعا كل الشكر والتقدير والمحبة علي هذه الوقفة الصادقة».

وتابع: «رجاء أن تتقبلوا اعتذاري عن فكره خوض الانتخابات المقبلة في نادي الزمالك وأشكر كل من تواصل معي أو كتب كلمه طيبة في حقي من أجل إقناعي بالترشح في الانتخابات المقبلة».

وأضاف: «أنا بالفعل لا أفكر في هذا الموضوع وجاهز لخدمه كيان نادي الزمالك من أي موقع وفي أي وقت.. فهذا واجب علينا جميعًا وأتمنى أن يتعافى نادينا في أسرع وقت».

وفتح في العاشرة صباح الاثنين الماضي 4 سبتمبر باب الترشح لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثمان ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.