فتح باب التقدم للمسابقة السنوية لجائزة إحسان عبدالقدوس الأدبية

أعلن صالون احسان عبدالقدوس عن فتح باب التقديم في المسابقة الادبية السنوية لعام 2023 وذلك في مجالي القصة القصة القصيرة والمقال النقدي محددة شروطا للمسابقة وهي : ألا تقل القصة القصيرة عن عشرين صفحة فيما لا يقل المقال النقدي عن عشرين صفحة ايضا متناولا احد ابداعات إحسان عبدالقدوس الأدبية سواء في مجال الرواية أو القصة .

كما لا يجوز التقدم الا في فرع واحد وبعمل واحد فقط ، ولا يحق لمن سبق له الفوز التقدم للمسابقة الا بعد مرور خمس سنوات على العام الذي فاز فيه لا يجوز التقدم للمسابقة إلا فى فرع واحد فقط وبعمل واحد فقط.، لا يحق لمن سبق له الفوز التقدم للمسابقة إلا بعد مرور خمس سنوات على العام الذى فاز فيه ، ألا يكون العمل المقدم قد نشر من قبل أوفاز بإحدى الجوائز أو الدرجات العلمية. قرارات لجان الفحص نهائية ولا يجوز الاعتراض عليها بأى شكل من الأشكال، الاشتراك متاح لكل مصرى موهوب أياً كان عمره.

­ وتعلن نتيجة المسابقة فى آخر ديسمبر 2023 ويتم توزيع الجوائز فى منتصف يناير2024 ، يحصل الفائزون على جوائز مالية قيمة،­ تقدم للفائزين شهادات تقدير.

ونوه صالون إحسان عبد القدوس الاكتفاء هذا العام بالتقديم فى فرعى القصة القصيرة والمقال النقدى فقط على أن يتم التقديم فى فرع الرواية فى العام المقبل باذن الله بالتناوب مع القصة القصيرة.

