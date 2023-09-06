الزمالك يخوض تدريباته لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي.. صور

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه اليوم الأربعاء على ملعب السكة الحديد، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد ولمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعقد مدحت عبدالهادي، المدرب العام للفريق، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق اللاعبين لتحفيزهم على بذل أقصى جهد، وشرح لهم البرنامج التدريبي المطلوب تنفيذه في المران.

من تدريب الزمالك اليوم

وغاب عن مران اليوم الأربعاء المدرب الكولومبي أوسوريو، وذلك لتواجده في إسبانيا من أجل إلقاء محاضرات فنية على المدربين.

وواصل عمرو السيسي برنامجه التأهيلي اليوم من أجل تجهيزه للمباريات بشكل جيد، كما خاض سيف الجزيري تدريبات إضافية عقب المران الجماعي .

عمرو السيسي في تدريب الزمالك اليوم

وشهد مران اليوم تركيز من الجهاز الفني على الجوانب البدنية لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بالإضافة لفقرات وتدريبات فنية.

ويبدأ فريق الكرة الأول بالزمالك، غدا الخميس أولى ودياته استعدادا للموسم الجديد؛ وذلك بمواجهة فريق السكة الحديد.

ويخوض الزمالك المباراة الودية الثانية يوم الاثنين المقبل 11 سبتمبر أمام فريق سيراميكا كليوباترا ثم يغادر الفريق إلى تنزانيا يوم 13 سبتمبر لخوض لقاء أرتا سولار.

من تدريب الزمالك اليوم الأربعاء

ويواجه الزمالك، فريق أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

ويشارك الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد حصده المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي.