البرلمان الأوكراني يوافق على تعيين رستم عمروف وزيرا للدفاع

وافق البرلمان الأوكراني اليوم الأربعاء على تعيين رستم عمروف البالغ من العمر 41 عاما في منصب وزير الدفاع الجديد، وذلك خلفا لأوليكسي ريزنيكوف.

ذكرت ذلك شبكة "سكاي نيوز" البريطانية دون مزيد من التفاصيل.. مشيرة إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان قد قرر الأحد الماضي إقالة وزير الدفاع أولكسي ريزنيكوف من منصبه.

على صعيد متصل، أفاد مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير انتوني بلينكن سيعلن على خلال زيارته الحالية إلى كييف التي تستغرق يومين، عن حزمة جديدة من المساعدات تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار.

وذكر المسؤول، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، أن بلينكن، الذي يعتبر أول مسؤول أمريكي كبير يزور كييف منذ بدء الهجوم الأوكراني المضاد شرقي البلاد، سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ونظيره الأوكراني دييمترو كوليبا، ومسؤولين كبار آخرين، بالإضافة إلى شخصيات من المجتمع المدني.

يذكر أن أوكرانيا استعادت أكثر من 12 قرية خلال هجومها المضاد، لكن تقدم جنودها إلى الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية تباطأ بسبب حقول الألغام الشاسعة، ووجود أميال من الخنادق.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وصل في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة لم يتم الإعلان عنها مسبقا، من المتوقع أن يتم الإعلان خلالها عن مساعدات أمريكية لأوكرانيا.

