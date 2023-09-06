دب يقتحم منزلا في ولاية فلوريد ويستمتع بالمشروبات من الثلاجة

شهدت منطقة Lake Mary في ولاية فلوريدا حادثة غريبة ومثيرة حيث قام دب ثلاثي الأرجل بزيارة غير متوقعة إلى منزل عائلة محلية واستمتع بمشروبات "وايت كلاو" من الثلاجة.

وقالت جوزوري فانيت-ديجليو إنها كانت في المنزل مع ابنها البالغ من 13 عامًا عندما لاحظوا أن كلب العائلة كان ينبح بشكل عنيف. وبمجرد التحقق من الوضع، اكتشفوا دبًا ثلاثي الأرجل دخل إلى شرفة المنزل بعدما اقتحم شبكة الشاشة.

وأوضحت فانيت-ديجليو: "بدأ الدب بأكل الطعام المخصص للأسماك الذي كان موجودًا بجوار حوض الأسماك الخارجي لدينا، ثم توجه نحو البار".

وأضافت: "استولى على ثلاث عبوات من مشروبات الوايت كلاو وشربها ببهجة، نكهته المفضلة هي المانجو والفراولة".

عندما شاهد ابنها الدب وهو يفتح الثلاجة، قرر قفل أبواب المنزل تحسبًا من أن ترايبود الدب لا يبحث عن وجبات إضافية. ولحسن الحظ، غادر الدب بعد بضع دقائق فقط دون تسببه في أضرار سوى سرقة بعض المشروبات وثقب في شبكة الشاشة.

وأشارت فانيت-ديجليو إلى أن العائلة لم تشعر بالخوف خلال هذا اللقاء غير التقليدي مع الدب، حيث كانوا يعرفون ترايبود جيدًا بوصفه ساكنًا محليًا، وهم يحترمون بيئته وتواجده في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن ترايبود الدب ثلاثي الأرجل قد أصبح شخصية معروفة في المنطقة ولديه مكانة خاصة بين السكان المحليين، حيث يُعرف جيدًا بوجوده وسلوكه الودود تجاه البشر.