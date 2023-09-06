وزير خارجية النمسا: سلوك نشطاء المناخ مرفوض ويضر بالمجتمع

أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، اليوم الأربعاء، رفضه لسلوك نشطاء المناخ الذين يعرقلون حركة المرور في شوارع النمسا.

وقال الوزير النمساوي - في تصريح صحفي - إن هذه المجموعات الصغيرة جدًا تلحق الضرر بالمجتمع بسبب مخاوفها الخاصة، وإن "الغاية لا تبرر كل الوسائل ولا يوجد أحد فوق القانون لذلك من الصواب اتخاذ الإجراءات المناسبة".

واضاف أن حزب الشعب الذي يقود الائتلاف الحكومي اعتمد في خطته المستقبلية 2030 على فرض عقوبات أكثر صرامة على نشطاء المناخ، مشيرا إلى أن الأضرار التي لحقت بالممتلكات يجب أن يعاقب عليها النشطاء الذين يخاطرون بتعريض صحة وحياة الآخرين للخطر.

ولفت الوزير إلى أن هناك وعيا كبيرا في النمسا بمخاطر تغير المناخ وهناك جهود واسعة للحكومة في هذا الصدد ويجب أن يوجه نشطاء المناخ جهودهم الى دول أخرى تساهم بنصيب كبير في الانبعاثات الضارة.

