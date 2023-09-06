اليوم.. صالون التنسيقية يناقش مواجهة التضخم وغلاء الأسعار وأهداف خريطة الصناعة

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، صالونا نقاشيا حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني.

وتناقش الجلسة الأولى من الصالون قضية «التضخم وغلاء الأسعار لتقليل العبء على المواطنين، وما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار».

فيما تناقش الجلسة الثانية من الصالون خريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، وكذلك تبادل الرؤى حول المشروعات الصغيرة، والسياسات المطلوبة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصناعات ذات التقنية العالية.

يدير الحوار خلال الصالون ناريمان خالد؛ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون كل من النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد علي إبراهيم، العميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي واللوجستيات، الدكتور محمد باغة الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، الدكتور فرج عبدالله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي وأستاذ اقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، بينما يشارك في الجلسة الثانية من الصالون كل من؛ النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، والكاتب الصحفي محمد أبو عاصي، المهندس محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ريم القاضي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

