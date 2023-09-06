تدريبات بدنية للاعبي الزمالك استعدادا للموسم الجديد

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه اليوم الأربعاء على ملعب السكة الحديد، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد ولمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق اللاعبين لتحفيزهم على بذل أقصى جهد، وشرح لهم البرنامج التدريبي المطلوب تنفيذه في المران.

وبدأ المران بفقرة بدنية تحت قيادة علاء رجب المعد البدني للفريق، تحت إشراف أعضاء الجهاز الفني للزمالك، تم خلالها على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعدادا للموسم الجديد.

وعقب الفقرة الفنية ركز الجهاز الفني على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الخططية والفنية وتم تقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة فنية قوية شهدت تطبيق بعض الجمل الفنية التي تم التدريب عليها.

ويبدأ فريق الكرة الأول بالزمالك، غدا الخميس أول ودياته استعدادا للموسم الجديد؛ وذلك بمواجهة فريق السكة الحديد.

ويخوض الزمالك المباراة الودية الثانية يوم الإثنين المقبل 11 سبتمبر أمام فريق سيراميكا كليوباترا ثم يغادر الفريق إلى تنزانيا يوم 13 سبتمبر لخوض لقاء أرتا سولار.

ويواجه الزمالك، فريق أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

ويشارك الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد حصده المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي.