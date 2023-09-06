بعثة منتخب إثيوبيا تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الفراعنة

وصلت صباح اليوم، بعثة منتخب إثيوبيا لكرة القدم استعدادا لمواجهة المنتخب المصرى المقرر لها يوم 8 سبتمبر الجارى في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار، وحسم الفراعنة التأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الإثيوبى صور من وصول البعثة الإثيوبية لمطار القاهرة استعدادا لمواجهة الفراعنة.

ويواصل المنتخب المصري استعداداته لمواجهة المنتخب الإثيوبي، بتكثيف التدريبات على استاد القاهرة الدولي .

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