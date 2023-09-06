البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة الأنبا أبرام زين العابدين بالإسكندرية

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، العظة الأسبوعية، من كنيسة الانبا أبرام زين العابدين بالإسكندرية.

وتبث العظة الأسبوعية من خلال القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفحة المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسية.

الجدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني شهد مساء الاثنين الماضي، جانبًا من الاحتفال السنوي لكنيسة الشهيد مارجرجس بالمنيل، التابعة لقطاع كنائس مصر القديمة، بمناسبة عيد النيروز.

أقيم الاحتفال في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وقدمت خلاله خدمات المراحل السنية، والخدمات النوعية بالكنيسة، عددًا من الفقرات، وذلك في ختام النشاط الصيفي لهذه الخدمات.

حرص قداسة البابا على تشجيع المشاركين في الاحتفال، مثنيًا على الجهد الكبير الذي بذلوه طوال فترة الصيف، والتقطت صورًا تذكارية مع قداسة البابا.