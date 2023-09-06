بعد انتشارها في مصر.. تعرف على فوائد فاكهة الثعبان وأسعارها

في عالم مليء بالتنوع الغذائي والأطعمة النادرة، تعتبر فاكهة الثعبان، المعروفة أيضًا بـ"Snake Fruit" أو "Salak"، واحدة من الاكتشافات الغذائية الجديدة التي تثير اهتمام العديد من الناس حول العالم.

تنمو هذه الفاكهة في دول جنوب شرق آسيا وتمتاز بمظهرها الفريد الذي يشبه جلد الثعبان، ولكن ما يميزها أكثر هو الفوائد الصحية الرائعة التي تقدمها في هذا التقرير، سنقوم باستكشاف مزيد من المعلومات حول هذه الفاكهة الغريبة وفوائدها الصحية.

فوائد فاكهة الثعبان

بحسب مواقع طبية متخصصة فإن فوائد فاكهة الثعبان كثيرة ومتنوعة من بينها

مكونات غذائية متنوعة.. تحتوي على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية المهمة مثل البروتين، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والحديد، والفوسفور، وفيتامينات "أ" و"ج". هذه المكونات الغذائية تجعلها خيارًا ممتازًا لتحسين صحة الجسم بشكل عام. زيادة الطاقة: تعزز فاكهة الثعبان من مستويات الطاقة في الجسم، حيث تحتوي على الكربوهيدرات التي تساهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وزيادة القدرة على التحمل، مما يساهم في الحفاظ على مستويات الطاقة طوال اليوم. إنقاص الوزن: بفضل احتوائها على مستويات عالية من الألياف، تساعد فاكهة الثعبان في زيادة الشبع وتقليل الرغبة في تناول الطعام، مما يسهم في عملية فقدان الوزن وتحسين عملية الهضم. تحسين الذاكرة والرؤية: تحتوي فاكهة الثعبان على مركبات مثل بيتا كاروتين والبكتين والبوتاسيوم، والتي تعزز تدفق الدم إلى الدماغ، مما يحسن الإدراك والذاكرة، وتعزز صحة البصر وتقلل من مخاطر الأمراض العينية. تعزيز صحة القلب: مستويات البوتاسيوم في فاكهة الثعبان تساعد في خفض ضغط الدم، وتقليل التوتر في الشرايين والأوعية الدموية الأخرى، مما يقلل من مخاطر الأمراض القلبية.

سعر فاكهة الثعبان وتوافرها

على الرغم من فوائدها الصحية الرائعة، إلا أن فاكهة الثعبان تُعتبر نادرة وغالية الثمن في الأسواق. في مصر، يصل سعرها إلى حوالي 900 جنيه مصري للكيلوجرام الواحد، ويعزو التجار ارتفاع سعرها إلى ندرتها ومظهرها الفريد، بالإضافة إلى استيرادها من الخارج.