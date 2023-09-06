10 تخصصات طبية في قافلة الأورمان الصحية بالمنوفية

نظمت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموي، قافلة طبية جديدة لدعم 88 مريضا ومريضة من خلال تقديم خدماتها الطبية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والتوعوية تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، بالتعاون مع المستشفى الجامعى بشبين الكوم، تنفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أنه تم تحديد 10 تخصصات طبية الأكثر احتياجاً للمرضى، شملت: (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، حيث تم الكشف على الحالات وتقديم العلاج لها بالمجان.

وأوضح أن المرضى المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية والأسر الاكثر احتياجًا بقرية كفرالدوار بمركزالباجور، وقريتى العراقية ودبركى بمركز الشهداء، وقريتى ميت سراج والعجايزة بمركز قويسنا، وعزبة الطوخي وكفرشحاتة بمركز تلا فى محافظة المنوفية.

وأشار إلى انه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج بالمجان.

وأضاف ، أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.