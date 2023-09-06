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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال يهدم 10 منشآت فلسطينية ويعتقل شابا بالقدس

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هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 10 منشآت فلسطينية، في مدينة القدس المحتلة.

 وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن جرافات الاحتلال، هدمت 9 منشآت فلسطينية ومنزلاً، في حي البقعان، في بلدة عناتا، بمدينة القدس، وذلك في إطار عمليات الهدم المستمرة، للمنازل والمنشآت الفلسطينية.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مواطنا مقدسيا أثناء عودته من السفر عبر مطار اللد بمدينة تل أبيب.

وأفادت مصادر محلية في قرية العيساوية شمال القدس المحتلة، بأن الشرطة الإسرائيلية المتواجدة في مطار اللد اعتقلت محمد عبددرويش أثناء عودته من السفر.

الاحتلال الإسرائيلي منشآت فلسطينية القدس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان
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