لقاء عن "الذكاء الاصطناعي والإبداع" بمركز جمال عبدالناصر بالإسكندرية

ينظم مركز جمال عبدالناصر الثقافي بالإسكندرية التابع لصندوق التنمية الثقافية، لقاء عن (الذكاء الاصطناعي والابداع) يتحدث فيه مهندس محمد حنفي وتقدمه الكاتبة والمترجمة هبة يونس، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء الخميس القادم 7 سبتمبر 2023، ضمن لقاءات البيت الشهرية.

يتناول اللقاء بعض النقاط والقضايا التي يثيرها ابداع الذكاء وعلاقته باللغة والابداع والعاطفة وأيضا يجيب عن التساؤل حول امكانية وجود تكامل وترابط بين الذكاء الاصطناعي و الابداع

وعن المهندس محمد حنفي، هو مدير أكاديمية التسويق – معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، ومستشار التسويق الرقمي (DM) لعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات ، ومصمم برامج التدريب عبر مجموعة متنوعة من الصناعات والقطاعات للحصول على محترف تسويق رقمي ناجح للغاية.

كما أنه مدير مشروع EDUEGYPT جامعة الإسكندرية لتدريب وتأهيل 600 متدرب في السنة لوظائف BPO "البيت.. بيت الفن والثقافة.. بيت الكتاب والفنانين"، هو لقاء شهري متنوع يناقش العديد من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحات الفنية والأدبية والاجتماعية، ويعمل على عدة أسس تهدف إلى تعزيز الثقافة بين أفراد المجتمع، وتأخذ على عاتقها تعميم الفعل الثقافي والترويج لمختلف أجناسه، ونشر استراتيجية ثقافية نابعة عن وعي فكري وحضاري وثقافي آمن وتعزيز الوعي الثقافي، وتبادله بين أصحاب الفكر، ونقله وإتاحة مساحات لأى تجربة أو مبادرة واعدة إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات بارزة لها بصمات واضحة في المجالات الإبداعية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى مناقشة قضايا تهم المجتمع وتخدمه في عملية التطور والتمكين بمختلف مجالاته، على أن يكون اللقاء بمثابة مظلة رئيسية يتفرع من خلالها أنشطة أخرى ثقافية.