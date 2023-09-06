الهدوء يسيطر على تلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك لليوم الثالث

تسيطر حال من الهدوءعلى تلقي طلبات الترشيح لانتخابات نادي الزمالك، لليوم الثالث على التوالي، بعد فتح الباب مساء الاثنين الماضي، والذي أسفر عن تقدم أربعة مرشحين ومرشح وحيد على منصب الرئاسة.

وتقدم كريم عادل عبيد عضو الجمعية العمومية على منصب أمين الصندوق كما تقدم كل من أحمد عفيفي ورجب رواش وأحمد فودة نصير بأوراق ترشحهم على منصب العضوية فوق السن.

وتقدم عضو الجمعية العمومية ماجد فاروق الحنبلي بأوراق ترشحه للانتخابات على منصب الرئيس.

وفتح في العاشرة صباح الاثنين الماضي 4 سبتمبر باب الترشح لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.