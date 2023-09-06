انطلاق اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة "ابدأ" الوطنية للعلوم التقنية ببدر

أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، بدء اختبارات القبول والمقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر والمتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة تأهيل لتنمية مهارات التميز، حيث حضر الاختبارات والمقابلات الشخصية ما يزيد عن ٢٠٠ طالب وطالبة ممن تقدموا للالتحاق بالمدرسة، وذلك على مدار يومي الاثنين والثلاثاء.

ويتم تقييم الطلاب من خلال إجراء عدد من الاختبارات في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات، بالإضافة إلى اختبارات قياس معدل الذكاء، كما تقام المقابلات الشخصية من قِبل لجنة مكونة من ممثلي مبادرة ابدأ ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة تأهيل، وذلك تأكيدًا لحرص مبادرة ابدأ على مراعاة الشفافية والمساواة بين جميع المتقدمين.

جدير بالذكر أن التقديم ما زال متاحا للطلاب من البنين والبنات الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع لا يقل عن ٢١٠ درجات عبر الموقع الرسمي لمبادرة ابدأ، على أن يتم استكمال اختبارات القبول والمقابلات الشخصية بعد غلق باب التقديم للالتحاق بالمدرسة يوم الأحد الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣.