صحف الكويت تبرز تصريحات الرئيس السيسي عن مشكلة الزيادة السكانية

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة، اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مشكلة الزيادة السكانية من أخطر القضايا التي تواجه مصر، محذرا من المخاطر التي تتسبب فيها في الداخل وإفريقيا، معربا عن تأييده لتنظيم هجرة شرعية إلى دول تعاني نقصًا في المواليد أو العمالة، لفترة محددة.

فمن جانبها، كتبت صحيفة (الرأي) الكويتية، تحت عنوان "السيسي يحذر من مخاطر الزيادة السكانية: الإنجاب حرية كاملة.. وعدم تنظيمه كارثة" أن الرئيس السيسي، قال - خلال افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في العاصمة الإدارية أمس - أن هناك دولا كثيرة تعاني من المشكلة السكانية، ودول استطاعت السيطرة على عملية النمو السكاني، ودول كتيرة لم تستطع.. وعلى سبيل المثال في القارة الإفريقية، خلال سنوات قليلة سنصل إلى نحو مليار ونصف مليار شخص، أو مليار و600 مليون، والموارد الموجودة في أفريقيا ضخمة، لكن لا تستطيع أن تواجه هذه الزيادة".

وتحت عنوان "السيسي: التغيير في مصر رهن بضبط الزيادة السكانية" ذكرت صحيفة (النهار) أن الرئيس السيسي أكد أن المشكلة السكانية في مصر، تعتبر من أخطر القضايا التي تواجهها، مشددا على ضرورة تنظيم الحرية المطلقة في معدلات الإنجاب، مشيرا إلى أن المطلوب هو الوصول إلى 400 ألف مولود سنويا لتخفيض الزيادة السكانية.

ونشرت صحيفة (الأنباء) تحت عنوان "السيسي في المؤتمر العالمي للصحة والسكان: التحديات صعبة لكن التغلب عليها ليس مستحيلا" أن الرئيس السيسي أكد أن الزيادة السكانية تحد كبير أمام الدول الإفريقية في ظل الأزمة الاقتصادية، وهناك فجوة بنسبة 12% بين قدرة الدولة ومواردها وأزمة النمو السكاني نتيجة تراكمات 75 عاما.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي أوضح أن موارد مصر ليست كبيرة ورغم ذلك نجحت في التعايش مع الزيادة السكانية، وهي مشكلة مزمنة بالنسبة لمصر ودول إفريقيا في ظل محدودية الموارد المتاحة وحجم المطلوب من الخدمات.