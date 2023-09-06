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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تفاصيل حفل نسمة محجوب ولينا شاماميان الليلة على مسرح محكى القلعة

لينا شاماميان
لينا شاماميان
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تستعد المطربتان المصرية نسمة محجوب  برفقة الفنانة  اللبنانية لينا شاماميان لإحياء حفل غنائي جماهيري كبير الليلة بمهرجان محكى القلعة .

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الساعة الثامنة مساء، وتستعد الفنانتان لغناء عدد من الأغاني بمفردهما، فيما يجمعهما أكثر من ديو مشترك وهم: بالى معاك، يا غاوى هروب، Those were the days".

وشهدت الليلة الافتتاحية عددًا من التكريمات لنجوم وصناع الموسيقى والغناء، كما شهدت فقرة غنائية للمطربة فايا يونان وبعدها سهرة مع النجم مدحت صالح.

وتستمر فعاليات مهرجان القلعة على مدار أسبوعين متضمنة حفلات لأبرز وأهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، ومن بينهم هاني شاكر، علي الحجار، وليد توفيق، نادية مصطفى، هشام عباس، سيمون، عمر خيرت، مصطفى حجاج، وغيرهم من أبرز نجوم الموسيقى والغناء.

 

نسمة محجوب 

 

حفل القلعة نسمة محجوب
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