الكونجرس الأمريكي يوافق على بيع 96 طائرة هليكوبتر لبولندا

أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، أن الكونجرس الأمريكي وافق على بيع 96 طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي لبلاده.

وقال بلاشتشاك - حسبما ذكر راديو بولندا اليوم الأربعاء- "وافق الكونجرس الأمريكي على بيع 96 طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي لبولندا مزودة برادارات وصواريخ".

وأضاف "إلى أن يتم الانتهاء من الإجراءات وتسليم المروحيات إلى بولندا، سيزودنا الجيش الأمريكي بمروحيات أباتشي من مخزونه الخاص".