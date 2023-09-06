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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكونجرس الأمريكي يوافق على بيع 96 طائرة هليكوبتر لبولندا

وزير الدفاع البولندي،
وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك
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أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، أن الكونجرس الأمريكي وافق على بيع 96 طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي لبلاده.
وقال بلاشتشاك - حسبما ذكر راديو بولندا اليوم الأربعاء- "وافق الكونجرس الأمريكي على بيع 96 طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي لبولندا مزودة برادارات وصواريخ".
وأضاف "إلى أن يتم الانتهاء من الإجراءات وتسليم المروحيات إلى بولندا، سيزودنا الجيش الأمريكي بمروحيات أباتشي من مخزونه الخاص".

الكونجرس الأمريكي طائرة هليكوبتر بولندا
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