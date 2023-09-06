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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"التضامن" توجه بصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي بحادث انهيار عقار حدائق القبة

البوابة نيوز
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تتابع السيدة نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعي حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين حتى الآن.

 ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فور وقوع الحادث مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين،  كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

وقد تقرر صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، وكذلك صرف المساعدات للمصابين، بالإضافة إلى رصد خسائر الممتلكات بعد انتهاء عمليات الحصر.

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