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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

“الزراعة” تنظم يوم حصاد موسع لمحصول الأرز بالدقهلية

يوم حصاد موسع لمحصول
يوم حصاد موسع لمحصول الأرز
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نظم الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية ووكلاء المعهد ورئيس قسم الارز وعدد من الباحثين بقسم الارز يوم حصاد موسع لمحصول الارز بمركز شربين محافظة الدقهلية ضمن فاعليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه في الارز.

 جاء ذلك ذلك بحضور المهندس طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة في الدقهلية وعدد كبير من المزارعين والجهاز الإرشادي بالمحافظة وأساتذة الجامعات بالاضافه الى حضور مجموعة الضيوف من ١٤ دولة أفريقية حضروا إلى مصر للتدريب بمركز التدريب بالارز الذي يحضر اليه كل عام مجموعات من الدول الأفريقية للتدريب .

وأشاد الحضور بالصنف المميز سخا ١٧٨ و طريقة الزراعة التسطير بذرة جافه في ارض جافة الموفرة للمياة وتم تقدير المحصول أمام الجميع حيث أعطت العينه التقديرية ٤.٤ طن للفدان وأبدى صاحب الحقل والمزارعين سعادتهم بهذه الإنتاجية وكل ذلك يتم في اطار توجيهات وزير الزراعة بالتواجد مع المزارعين وتوفير كل الدعم الفني وأحدث الأصناف والتقاوي الحديثة عالية الإنتاجية والمتحملة للتغيرات المناخية وأحدث طرق الزراعة الموفرة للمياه.

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الارز الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه التقاوي
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