مشروع الألف مبدع يواصل جولاته بوسط الصعيد

يواصل إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب الصحفى محمد نبيل، احتفالاته الثقافية والفنية، ضمن جولات مشروع الألف مبدع فى محافظات سوهاج والمنيا والوادى الجديد وأسيوط.

وزار محمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، قصر ثقافة ساحل سليم التابع لفرع ثقافة أسيوط، بحضور شعراء نادي ادب ساحل سليم، ومنهم الشاعر جلال زيان رئيس النادي، عثمان عبدالعال، عبد النبي قاسم، أشرف عبدالمنعم، محمد شحاته.

بدأ الحفل بقراءة آيات من القران الكريم للموهبة اسلام ياسر، أعقبه عدة فقرات فنية لفريق كورال الطفل، وقدم فقرات الحفل الشاعر جلال زيان ، حيث استمع أهالى الاطفال مع الادباء إلى العديد من المواهب الفنية من الاطفال، منهم بسملة ياسر وحنين ناصر ورنا احمد، ومواهب القاء شعر ايمان احمد عبد العال وحسن خليل وندى على لطفي وتقى سيد همام وروىء عصام فى الانشاد الديني، وفى مجال الفن التشكيلي ولاء شعبان وتيسير رشيدى.

وأكد الكاتب محمد نبيل استمرار اكتشاف المواهب من اطفال محافظات الصعيد وضرورة الاهتمام باطفال وشباب محافظات الوجه القبلى بالإضافة إلى الدعم المستمر والمتابعة من الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة لمشروع اكتشاف ١٠٠٠ مبدع في صعيد مصر خاصة محافظات المنيا واسيوط وسوهاج والوادي الجديد.

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