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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى العاصمة الأوكرانية

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأوكرانية (كييف) لعقد اجتماعات مع مسئولين أوكرانيين من بينهم الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" ووزير خارجيته "ديمترو كوليبا".
ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن مسئول بارز بوزارة الخارجية - لم تكشف عن هويته - قوله أنه من المتوقع أيضا أن يعلن بلينكن عن تقديم تمويل جديد بقيمة أكثر من مليار دولار لأوكرانيا.

وزير الخارجية الامريكي بلينكن
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