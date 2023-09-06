وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى العاصمة الأوكرانية

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأوكرانية (كييف) لعقد اجتماعات مع مسئولين أوكرانيين من بينهم الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" ووزير خارجيته "ديمترو كوليبا".

ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن مسئول بارز بوزارة الخارجية - لم تكشف عن هويته - قوله أنه من المتوقع أيضا أن يعلن بلينكن عن تقديم تمويل جديد بقيمة أكثر من مليار دولار لأوكرانيا.