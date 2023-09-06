الرئيس الفلبيني يؤكد أهمية إصدار مدونة لقواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي

أكد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، اليوم الأربعاء، أهمية إصدار مدونة لقواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي تتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وشدد الرئيس الفلبيني - حسبما نقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - على أن التعاون في المجال البحري لا يمكن أن يزدهر، إلا في ظل بيئة مواتية للسلام والأمن والاستقرار الإقليميين ترتكز على القانون الدولي، وذلك خلال كلمته أمام قمة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج.

وأضاف" تواصل الفلبين التمسك بأولوية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 باعتبارها الإطار الذي يتم من خلاله إجراء جميع الأنشطة في البحار والمحيطات"، متعهدا باستمرار بلاده في الالتزام بأحكام القانون والحل السلمي للنزاعات.

وتعد قمة آسيان مع الصين هي الأولى من بين عدة اجتماعات عقدها التكتل المكون من 10 أعضاء، اليوم الأربعاء، مع العديد من الشركاء الخارجيين، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي تمثلها نائبة الرئيس كامالا هاريس.