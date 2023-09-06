نيابة عن الرئيس.. وزير الزراعة يشارك في المنتدى الأفريقي لنظم الغذاء في تنزانيا الاتحادية

غادر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القاهرة متوجها إلى مدينة دار السلام بجمهورية تنزانيا الاتحادية، للمشاركة في المنتدي الأفريقي لنظم الغذاء نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إطار التعاون الإقليمي مع مختلف دول القارة الأفريقية وتلبية لدعوة من السيدة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية .

وسوف يقوم القصير بإلقاء كلمة نيابة عن رئيس الجمهورية بالجلسة الرئاسية، كما أنه من المتوقع أن يشارك في عدد من الجلسات الجانبية بالمنتدى، فضلا عن اللقاءات الثنائية مع نظرائه من دول القارة الأفريقية، لبحث أوجه التعاون المختلفة على الصعيدين الثنائي والمتعدد، وذلك لدعم جهود القارة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي ومتطلبات استدامة الأنظمة الغذائية بها.

ويرافق وزير الزراعة خلال الزيارة الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.