المركز الثقافي الروسي: مهرجان العلمين إنجاز بكل المقاييس (فيديو)

قال شريف جاد، مدير النشاط بالمركز الثقافي الروسي، إن مصر موجودة بشكل جيد جدا في وسائل الإعلام الروسية، حيث إن الدعاية لمنتجعاتها السياحية والأنشطة السياحية المختلفة كثيرة، كما صدرت تقارير إعلامية كثيرة لفعاليات مهرجان العلمين، مشيرًا إلى أن مهرجان العلمين إنجاز بكل المقاييس قدمته مصر للعالم.

وأَضاف "جاد" في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن كاميرات وسائل الإعلام الروسية تحركت على نحو مميز بشكل فيه تحفيز للمواطنين الروس من أجل زيارة هذا المكان الجديد في مصر، موضحًا أن فعاليات مهرجان العلمين شهدت تنوعا كبيرا، فقد كان هناك تنوعا غطته الكاميرات بشكل كبير جدا، حيث كانت الكاميرات موجودة على نحو مميز وانتقلت من نشاط لنشاط رياضي وثقافي ورياضي وحفلات غنائية.

وتابع، أن كل المواطنين الروس الذين شاهدوا هذه التقارير عن مهرجان العلمين كانوا منبهرين بالمكان والفعاليات المتنوعة كلها، موضحًا أن مصر بها أكبر جالية روسية في الشرق الأوسط، حيث تقيم عائلات روسية بشكل دائم في الغردقة وشرم الشيخ، وأصبحت جزءً لا يتجزأ من النسيج السكاني المصري.

وأردف، مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي: "على بُعد نصف ساعة من موقع العلمين هناك مشروع الضبعة الذي تتعاون فيه مصر مع روسيا، حيث يقيم عدد كبير من العاملين والفنيين والمهندسين الروس بشكل دائم في عمل شاق وتاريخي بكل مقاييس من أجل بناء المفاعل النووي المصري والتعاون مع الجانب الروسي".

وأكمل، أن العلمين مكان مدهش وجميل ومحفز للمقيمين للمواطنين الروس الذين يعملون في مشروع محطة الضبعة، مشددًا على أن الاهتمام الروسي بمصر ممتد على مدار سنوات طويلة، هناك تغطيات روسية كثيرة في مختلف المدن الروسية لاجمل ما في مصر والفعاليات المصرية المختلفة.