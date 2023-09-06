قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 12 فلسطينيا في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 12 فلسطينيا، خلال عمليات اقتحام واسعة، لعدة مناطق في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب، بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، واعتقلت 6 فلسطينيين، بعد مداهمة منازل عدة في المخيم، كما اعتقلت 6 آخرين، خلال عمليات اقتحام واسعة، لبلدات في القدس وبيت لحم وطولكرم.

وفي قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي، منع تصدير البضائع والمنتوجات الزراعية، من القطاع للضفة الغربية، مما تسبب بخسائر اقتصادية فادحة، وفق ما ذكرت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، التي دعت المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الاسرائيلي، لإعادة فتح معبر كرم أبو سالم، الواقع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.