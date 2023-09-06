السعودية تترأس اجتماع هيئة متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية

عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة المملكة العربية السعودية التي مثلها نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك على هامش أعمال الدورة الوزارية (160) لمجلس جامعة الدول العربية.

وتضم الهيئة ترويكا القمة العربية (السعودية والجزائر والبحرين ) وترويكا مجلس الجامعة على المستوى الوزاري ( ليبيا ومصر والمغرب ) والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط .

وناقش الاجتماع التقرير نصف السنوى الذي أعدته الهيئة في اجتماعها الأخير على مستوى المندوبين الدائمين أول أمس الاثنين، حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة فًي جدة بالمملكة العربية السعودية ومدى التقدم المحرز في تنفيذ هذه القرارات، وتم رفع التقرير الصادر عن اجتماع الهيئة إلى الدورة الوزارية (160) لمجلس الجامعة العربية التي ستعقد في وقت لاحق اليوم.