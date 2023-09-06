مناقشة "بنت الحارة" في بيت السناري بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة مفتوحة للجمهور لمناقشة رواية "بنت الحارة" للروائي والمؤرخ الدكتور طارق منصور، وذلك اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023، في تمام السابعة مساء، بمقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.

يحاضر في الندوة الدكتور أحمد فرحات الناقد الأدبي، والدكتورة نانسي إبراهيم أستاذة الأدب والنقد، والكاتبة سمية عبدالمنعم، والفنان التشكيلي أحمد الجنايني، ويديرها الكاتب الصحفي أحمد السرساوي، وذلك بحضور مجموعة من الأدباء والكُتاب والمثقفين.

يتناول المتحدثون رواية "بنت الحارة" من خلال تحليل التقنيات الأدبية، وكذلك الكشف عن الرؤية والأسلوب الذي تحمله، بالإضافة إلى السياق العام والأفكار الرئيسية.

جدير بالذكر أن المؤرخ الكبير والكاتب والروائي الدكتور طارق منصور؛ الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب قام بالتدريس بعدد من الجامعات العربية والأوروبية، وعايش مجتمعات متباينة رصد معها فروقات استطاع برؤيته تشخيص حالاتها وعقد مقارنات بين بيئاتها والمجتمع المصري، عبر مقالات عدة انتصر فيها لثوابت وطنية، نشرتها صحف مصرية وعربية مختلفة.