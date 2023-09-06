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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مكتبة الإسكندرية تصدر العدد السابع من «ذاكرة العرب»

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
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صدر عن مكتبة الإسكندرية العدد السابع من مجلة «ذاكرة العرب»، والذي يأتي استكمالاً للعدد السادس من المجلة المخصص لموضوع «القاهرة ملتقى الثقافات والحضارات منذ نشأتها إلى نهاية العصر المملوكي». 
 يأتي العدد الصادر عن مركز دراسات الحضارة الإسلامية بالتعاون مع مشروع «ذاكرة العرب» بمناسبة اختيار منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) للقاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2022، ليعبِّر ذلك عن جانب من الأحداث والفعاليات الثقافية التي تنظمها مكتبة الإسكندرية.
 وقد ضم هذا العدد بحوثًا علمية محكمة تتناول: الأنشطة السياسية والاجتماعية للحوش السلطاني بقلعة الجبل في عصر سلاطين المماليك الجراكسة، والحالة الاجتماعية بالقاهرة في العصر المملوكي من خلال حمامات السوق، إلى جانب محاريب منشآت السلطان فرج بن برقوق بالقاهرة، وكذلك الدور الحضاري لبرك القاهرة في العصر المملوكي، بالإضافة إلى دراسة وصفية تحليلية للأعمدة المدمجة والمخلقة بعمائر القاهرة الدينية في العصر المملوكي الجركسي، وأخيرًا تمثيل العمارة الإسلامية في معرض فيينا الدولي.

الإسكندرية الحضارة الاسلامية الفعاليات الثقافية مركز دراسات الحضارة الإسلامية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو
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