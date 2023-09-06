مستشار الصحة الإنجابية: التوجه المصري أصبح صحيحا في مواجهة الانفجار السكاني

قالت رندا فخر الدين، مستشار الصحة الإنجابية، إن التوجه المصرى أصبح صحيحا فى مواجهة الانفجار السكانى، حيث إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه نظره منذ البداية للقضية السكانية، وأن هناك عدم توازن بين الزيادة والنمو الاقتصادى.

وأضافت "راندا" في مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء: "كنا فى السابق نعمل على الخدمات وتنظيم الأسرة وأن وزارة الصحة المسئولة عن ذلك وكان توجها خاطئا، لكن الرئيس السيسى قال كلنا مسئولون عن هذه الزيادة".

وتابعت أن رؤية الرئيس كانت فى مشروع تنمية الأسرة المصرية وهى كيف نعمل على الإنسان وكيف يفهم دوره واحتياجنا لنمو اقتصادى 3 أضعاف النمو السكانى كى تظهر التنمية، لافتة إلى أننا نحتاج لأن يفهم الجميع أهمية دورهم فى المجتمع.

وأوضح مستشار الصحة الإنجابية، أنه على المواطنين مساعدة الدولة فى النهوض بمجهوداتها، وبعض المشروعات جعلت مناطق محددة مسئولة عن إنتاج شيء معين وأصبحت تتميز بمنتج معين، مؤكدة أن الدولة تقوم بمجهودات جبارة فى منظومة الصحة خلال الـ 9 سنوات الماضية، ولكن عليها عبء كبير مع الزيادة السكانية.