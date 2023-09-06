عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية، ونشرت قوات الاحتلال عناصرها في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على حركة تنقل الفلسطينيين في ساحات الحرم.

وأضافت أن "منظمات الهيكل" المزعوم تواصل حشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة وجماعية للمسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية المقبلة، الذي يعد الأطول هذا العام.

وفي سياق آخر، قامت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء بهدم مباني ومنشآت في حي البقعان ببلدة عناتا شرق مدينة القدس المحتلة، وقالت مصادر محلية في البلدة، إن جرافات برفقة قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وشرعت في هدم منزل ومنشآت تجارية ومتجر لقطع المركبات.

