جهات التحقيق تعاين موقع انهيار عقار حدائق القبة

انتقلت قيادات مديرية أمن القاهرة وقيادات محافظة القاهرة للمنطقة الشمالية إلى موقع انهيار عقار حدائق القبة لمتابعة جهود الانقاذ والبحث عن المفقودين فى موقع الحادث .

فيما قامت معدات ثقيلة بمعاونة رجال الانقاذ البرى برفع انقاض العقار المنكوب للبحث عن المفقودين .

وقع إنهيار عقار فى منطقة حدائق القبة اليوم الأربعاء، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى إلى مكان البلاغ والإسعاف.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة. وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة والدفع بالمعدات الثقيلة إلى موقع انهيار العقار فيما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمنى فى موقع الحادث حرصا على سلامة المواطنين.

وكشف الفحص المبدئى انهيار عقار مكون من 4 طوابق ولقى شخصين مصرعهما وأصيب 4 آخرين جراء الحادث وأصيب 3 آخرين. وتقوم قوات الإنقاذ البرى بالبحث أسفل الأنقاض بحثًا عن مفقودين فيما يقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود العيان وجمع المعلومات حول الواقعة وملابسات والاستعلام عن وجود مفقودين آخرين.

وجرى تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة وإخطار النيابة العامة وقام فريق من النيابة العامة باجراء معاينة لموقع انهيار العقار .