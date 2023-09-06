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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير دفاع بولندا يؤكد دعم بلاده لأوكرانيا

وزير الدفاع البولندي
وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك
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قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، إن بلاده تدعم قتال أوكرانيا ضد العملية العسكرية الروسية لرغبتها في أن تجاور أوكرانيا حرة مستقلة وليست جزءا من روسيا.
وأضاف بلاشتشاك - في تصريحات نقلها راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء - "نحن ندعم أوكرانيا، لأنه بالنسبة إلينا، فإن أوكرانيا حرة تعني بولندا حرة، من الواضح أن القوى الموجودة في الكرملين تدرك ذلك..لقد قرروا إحياء الإمبراطورية الروسية".
وتابع" أن الإمبراطورية الروسية تشكل دائما خطرا على الدول المجاورة".

وزير دفاع بولندا أوكرانيا
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