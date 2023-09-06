مكتبة الإسكندرية تناقش رواية "بنت الحارة" لـ طارق منصور.. الليلة

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة مفتوحة للجمهور لمناقشة رواية "بنت الحارة" للروائي والمؤرخ الدكتور طارق منصور، وذلك يوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023، في تمام السابعة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة.

يحاضر في الندوة الدكتور أحمد فرحات؛ الناقد الأدبي، والدكتورة نانسي إبراهيم؛ أستاذة الأدب والنقد، والكاتبة سمية عبد المنعم، والفنان التشكيلي أحمد الجنايني، ويديرها الكاتب الصحفي أحمد السرساوي، بحضور مجموعة من الأدباء والكُتاب والمثقفين.

والجدير بالذكر تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبتي الطفل والنشء بقطاع المكتبات احتفالية ختام الموسم الثقافي والفني للطفل والنشء بمقرها بقصر الأميرة خديجة في منطقة حلوان، وذلك يوم الخميس 14 سبتمبر 2023، الساعة الثالثة مساءً.