بالفيديو.. مسئول بـ"حياة كريمة": نعتمد استراتيجية تمكين الأسر بدلا من المساعدات المباشرة

قالت الدكتورة مروة فخري، المديرة التنفيذية لمؤسسة حياة كريمة، إن المؤسسة لها هدف واستراتيجية واضحة، وهي التمكين الاقتصادي لأن أي مجتمع سليم لا يقوم إلا باهتمام أفراده جميعًا بعملية التنمية، مشيرًا إلى أن إعطاء مساعدات مباشرة لم يعد العالم يسير بهذا المنطق، ولكن الهدف هو جعل أفراد العالم كلهم يكونوا قادرين على المشاركة أو التوظيف والانضمام لعجلة التنمية.

وأضافت "فخري" في مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن مؤسسة حياة كريمة تحاول تأسيس والعمل برؤية تمكين الأسر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للقضاء على الفقر وعمل مشروع له وإيجاد دخل له يرفع به رأسه أمام أولاده وتمكين للمرأة والمساواة بين الجنسين.

وعن تسليم 61 مشروعا للفئات الأولى بالرعاية في محافظة قنا، أوضحت أن هذا الأمر يأتي في دور مهم من أدوار مؤسسة حياة كريمة، متابعة: "نقدم كل أنواع الدعم للمواطنين في قرى حياة كريمة؛ للعمل وتنفيذ المشروعات".

وأردفت المديرة التنفيذية لمؤسسة حياة كريمة، أن كل واحد يعمل بحرفته وموهبته في قريته، ونقدم دورات لتوعية المواطنين بأهمية المشروعات، لافتة إلى أنه تم تسليم 61 مشروعا للفئات الأولى بالرعاية بمحافظة قنا، منها ورش ومحال.