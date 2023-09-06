رئيس كوريا الجنوبية يدعو المجتمع الدولي لنزع السلاح النووي للجارة الشمالية

دعا الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، إلى رد حازم وموحد من المجتمع الدولي من أجل نزع السلاح النووي الكامل لكوريا الشمالية؛ في ضوء خطورة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

قال الرئيس الكوري الجنوبي - خلال كلمته بقمة كوريا الجنوبية والآسيان في جاكرتا، والتي تضم قادة الدول الأعضاء العشر في رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، اليوم الأربعاء - إن كوريا الجنوبية ستعزز التعاون في مجال الأسلحة والمشاورات الدفاعية مع دول الآسيان مع تعزيز التعاون في مجالات الأمن السيبراني والبحري والجرائم العابرة للحدود، مقدما خطط إدارته لتجسيد مبادرة التضامن بين كوريا الجنوبية والآسيان، وهي رؤية كشف عنها يون خلال قمم الآسيان العام الماضي في كمبوديا لتعزيز الشراكات العملية والاستراتيجية مع المنطقة.

وأشار - وفقا لوكالة الأنباء الكورية (يونهاب) - إلى آليات التعاون الجديدة التي تم إنشاؤها خلال قمته الثلاثية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء فوميو كيشيدا، في منتجع "كامب ديفيد" الرئاسي بالقرب من واشنطن الشهر الماضي.

وأضاف أن "كوريا الجنوبية اتفقت والولايات المتحدة واليابان على تنسيق استراتيجيتنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتطوير مجالات التعاون الجديدة بناء على دعمنا الكامل للهيكل الإقليمي الذي تقوده الآسيان".

وتابع الرئيس الكوري الجنوبي: "من أجل ذلك، أطلقنا حوارا سنويا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأنشأنا إطارا ثلاثيا لتعاون الأمن البحري لدعم قدرات الأمن البحري لدول الآسيان ودول جزر المحيط الهادئ".

وطلب من الآسيان دعم ملف استضافة كوريا الجنوبية لمعرض إكسبو 2030 العالمي في مدينة بوسان الساحلية بجنوب شرق البلاد، مشيرا إلى علاقة المدينة الخاصة مع الآسيان؛ حيث عُقدت قمتان خاصتان بين كوريا الجنوبية والآسيان في عامي 2014 و2019.

