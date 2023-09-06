أمريكا تأمل في إجراء انتخابات ديمقراطية في إسواتيني يتبعها حوار وطني شامل

أعربت الولايات المتحدة عن أملها في إجراء انتخابات ديمقراطية في إسواتيني يتبعها حوار وطني شامل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء؛ بمناسبة يوم إسواتيني الوطني - إن "الولايات المتحدة تقدر التقدم المحرز مع إسواتيني في مجال الصحة والتكيف مع تغير المناخ ومعالجة الاضطرابات".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن "هذا التعاون أدى إلى تعزيز العلاقة بين الولايات المتحدة وإسواتيني"، معربا عن "تطلع واشنطن إلى مواصلة المشاركة في القيمتين الأساسيتين للبلدين لسنوات قادمة".

وتابع: "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ جميع شعب إسواتيني بمناسبة مرور 55 عامًا على الاستقلال".

واختتم بلينكن البيان بالقول: "بينما تحتفلون بهذه المناسبة المهمة، دعونا نحتفل أيضًا بالصداقة القوية بين بلدينا. وأرجو أن تتقبلوا تهانينا بمناسبة هذه الذكرى السنوية لاستقلال إسواتيني".

