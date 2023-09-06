أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 266 ألفا و290 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 266 ألفا و290 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و497 دبابة و8 آلاف و682 من المركبات المدرعة و5 آلاف و685 من النظم المدفعية و748 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و505 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و316 مروحية و19 سفينة حربية، فضلا عن 8 آلاف و190 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 852 من المعدات الخاصة و4 آلاف و519 طائرة مسيرة وإسقاط 1447 من صواريخ كروز".

وأعلنت الهيئة أن القوات الجوية الأوكرانية شنت خلال الـ24 ساعة الماضية 11 غارة على مناطق تجمع العسكريين والأسلحة والمعدات الروسية، وضربتين ضد أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.

وذكرت الهيئة - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أن الجيش الروسي نفذ خلال الـ 24 ساعة الماضية 40 غارة جوية وشن 51 هجومًا بالمدفعية الثقيلة على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان.

وأضاف البيان أنه نتيجة للهجمات، تم تسجيل خسائر في صفوف المدنيين وأضرار في المباني السكنية وغيرها من الهياكل الأساسية المدنية، ولا يزال احتمال قيام الروس بإطلاق الصواريخ والغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا مرتفعا، تواصل قوات الدفاع الأوكرانية القيام بعملية هجومية في قطاع ميليتوبول، وتعزز مواقعها وتنفذ العديد من التدابير المضادة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

