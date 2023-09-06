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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. مدير إدارة شواطئ بورسعيد يكشف تفاصيل انتشار ظاهرة زبد البحر

زبد البحر على شواطئ
زبد البحر على شواطئ بورسعيد
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كشف إيهاب شطا، مدير إدارة شواطئ بورسعيد، تفاصيل تفاصيل انتشار زبد البحر على شواطئ بورسعيد، قائلًا: “إن الاحتباس الحراري سبب نوات الشهر الماضي، حيث إن الحراك وتهيج الأمواج هو ما سبب انتظار الزبد بهذا الشكل”.

وقالت "شطا" في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، إن تلك الظاهرة أتت نتيجة بحيرة المنزلة، حيث إنه تم اختلاطها بمياه البحر مع الأمواج تكون تلك الظاهرة، موضحا أنه سبب زيادة زبد البحر هذا العام هو رفع الأعلام السوداء لفترات طويلة بسبب الاحتباس الحراري.

وتابع: "منظر زبد البحر كان جميل جدًا، وكانت ظاهرة غريبة جدًا وتحدث لأول مرة في بورسعيد، بعدما كانت تحدث ولكن بشكل بسيط وليست بتلك الكثافة".

وأردف مدير إدارة شواطئ بورسعيد، أنه للمرة الأولى تحدث نوات في مثل هذه الشهور، موضحًا أن ظاهرة زبد البحر حدثت لمدة من 3 إلى 4 أيام وكانت غريبة بالنسبة لنا ولم يكن هناك أي قناديل في مثل هذا الوقت أو أسماك نافقة في مثل هذا الوقت ولكنها كانت ظاهرة حدثت لأول مرة بمثل هذه الكثافة، قائلًا: "كان منظر جميل وزبد المياه المالحة ليس فيه أي أضرار".

شواطئ بورسعيد زبد البحر الاحتباس الحراري بحيرة المنزلة مياه البحر
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