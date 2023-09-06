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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الدفع بمعدات ثقيلة للبحث عن المفقودين أسفل أنقاض عقار حدائق القبة (صور)

عقار الحدايق المنهار
عقار الحدايق المنهار
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دفعت أجهزة الأمن بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالقاهرة بمعدات ثقيلة لرفع الأنقاض للبحث عن مفقودين أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المنهار.

ويستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان وقاطنى القعارات المجاورة لاستعلام عن المفقودين وعدد قاطنى العقار المنكوب .

وقع انهيار عقار فى منطقة حدائق القبة اليوم الأربعاء، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى إلى مكان البلاغ والإسعاف.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة والدفع بالمعدات الثقيلة إلى موقع انهيار العقار فيما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمنى فى موقع الحادث حرصا على سلامة المواطنين.

وكشف الفحص المبدئى انهيار عقار مكون من 4 طوابق ولقى شخصين مصرعهما وأصيب 4 آخرين جراء الحادث.

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