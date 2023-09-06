"المنوفية للموسيقى" العربية تشدو بأغاني الزمن الجميل بليالي مطروح

شهد النادي الاجتماعي بمحافظة مطروح ليلة جديدة من الليالي الصيفية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لأهالي المحافظة والمصطافين.

وقدمت فرقة المنوفية للموسيقى العربية عرضا فنيا مميزا بحضور جماهيري كبير، شدت خلاله بباقة متنوعة من الأغنيات الطربية والوطنية منها قارئة الفنجان، في يوم وليلة، أهيم شوقا، بهية، يمكن على باله حبيب، الحب كله، وتعيشي يا بلدي، بقيادة المايسترو د.محمد تعيلب.

كما تخلل الحفل تقديم مقطوعات موسيقية منها موسيقى الضوء الشارد، هذا إلى جانب ميدلي وطني جماعي، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وضمن الفعاليات المنفذة بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، أقيمت ورشة إكسسوارات بالخرز الملون للفنانة نهلة عبدالقادر، بينما استمر معرض الكتاب المقام خلال فترة الإجازة الصيفية، في استقبال الرواد من أهالي المحافظة والمصطافين لاقتناء أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة.



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