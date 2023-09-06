رئيس طور سيناء يبحث مطالب قرية الوادي وتأسيس اتحاد شاغلي العقارات

عقد مبروك الغمريني، رئيس مركز ومدينة طور سيناء، لقاء موسعا مع أهالي ومواطني قرية الوادي؛ لبحث مطالب المواطنين وتوفير الحلول والبدائل المناسبة، في إطار القانون والمتاح من الإمكانيات، لسرعة اتخاذ الحلول والاتفاق على خطوات واجراءات التنفيذ، وذلك بحضور رئيس القرية وممثلي أحد الأحزاب ولفيف من الشخصيات العامة.

ومن جانبه، أوضح رئيس مدينة طور سيناء، أن لقاء المواطنين وحل مشاكلهم على أرض الواقع، بعيدا عن المكاتب المكيفة يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف الغمريني، أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة ، مؤكدا أنه يتم الاعتماد على جميع وسائل استقبال الشكاوى.

وفي سياق آخر نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء، اجتماعا موسعا مع سكان حى الــ 300 وحدة بقرية الجبيل ، وذلك لتأسيس إتحاد شاغلين لكل عمارة .والهدف من إتحاد الشاغلين هو صيانة العمارات السكنية من الداخل بمعرفة سكان العمارة .

ترأس الاجتماع أحمد الحضري نائب رئيس المدينة والسيد علي خالد سكرتير المدينة ورئيس قرية الجبيل وعضو فنى من الإدارة الهندسية.

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